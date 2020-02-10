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استجابة لـ"سيبها علينا".. حملات لمنع إلقاء مخلفات الصرف بالمجارى المائية ببنى سويف

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:00 ص
استجابة لـ"سيبها علينا".. حملات لمنع إلقاء مخلفات الصرف بالمجارى المائية ببنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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إستجابة لمبادرة اليوم السابع "سيبها علينا" وما نشر بعنوان" قاريء يشارك صحافة المواطن بصورة تصريف مياه الصرف الصحى بترعة الجيزاوية"، قال عادل ضيف الله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف: نحرص دائما على منع مصادر تلوث البيئة وأبرزها إلقاء مخلفات الصرف الصحي بالمجاري المائية " ترع ومصارف"، ومنها ترعة الجيزاوية، لافتا إلى شن حملات لملاحقة سيارات سحب مياه الصرف الصحى والتحفظ عليها وتحرير محاضر لسائقيها والجهات التابعة لها سواء كانت جمعيات تنمية أو خاصة يستثمرها المواطنون، وذلك لمنعها من إلقاء حمولتها فى المجارى المائية، والتي تعد مصدرا لمياه الشرب أو رى الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف. 

وأشار ضيف الله إلى تكليفه مسئول البيئة بالوحدة المحلية، بمتابعة السيارة محل الشكوى فلم يجد لها أثرا على إمتداد ترعة الجيزاوية فى المساحة التى تتبع نطاق دائرة مركز الواسطى، علاوة على أن وضعية وقوف السيارة يخالف إتجاه ترعة الجيزاوية بنطاق دائرة مركز الواسطى، ما يؤكد أن هذه السيارة لم تلق بمخلفاتها فى ترعة الجيزاوية بدائرة الواسطي، كما أنه بالتواصل مع صاحب الشكوى أوضح أنه تلقى الصورة من شخص آخر. 
 
وكان اليوم السابع قد تلقى عبر صحافة المواطن صورة وشكوى تتضمن " قيام سيارة فنطاس لسحب مياه الصرف من المنازل والمحال التجارية بتصربف وإلقاء حمولتها فى ترعة الجيزاوية بمركز الواسطى والتى يشرب منها حوالى 10 قرى تعدادها 300 ألف نسمة. 
 
وتعد مبادرة وحملة " سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية،بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدوا فيه وسيتم نشرها بأسمائهم على موقع "اليوم السابع". 
 
 
 
 
 

 


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