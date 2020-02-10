استجابة لـ"سيبها علينا".. حملات لمنع إلقاء مخلفات الصرف بالمجارى المائية ببنى سويف

وأشار ضيف الله إلى تكليفه مسئول البيئة بالوحدة المحلية، بمتابعة السيارة محل الشكوى فلم يجد لها أثرا على إمتداد ترعة الجيزاوية فى المساحة التى تتبع نطاق دائرة مركز الواسطى، علاوة على أن وضعية وقوف السيارة يخالف إتجاه ترعة الجيزاوية بنطاق دائرة مركز الواسطى، ما يؤكد أن هذه السيارة لم تلق بمخلفاتها فى ترعة الجيزاوية بدائرة الواسطي، كما أنه بالتواصل مع صاحب الشكوى أوضح أنه تلقى الصورة من شخص آخر.

وكان اليوم السابع قد تلقى عبر صحافة المواطن صورة وشكوى تتضمن " قيام سيارة فنطاس لسحب مياه الصرف من المنازل والمحال التجارية بتصربف وإلقاء حمولتها فى ترعة الجيزاوية بمركز الواسطى والتى يشرب منها حوالى 10 قرى تعدادها 300 ألف نسمة.

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