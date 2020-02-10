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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى بريطانيا إلى 8

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:46 ص
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى بريطانيا إلى 8 فيروس كورونا - ارشيفيه
هند المغربي

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أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 8 أشخاص، وأعلنت بريطانيا اليوم الإثنين، أن فيروس كورونا يمثل تهديدا خطيرا ووشيكا للصحة العامة، وذلك بعدما وصلت عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حول العالم إلى أكثر من 40 ألف حالة، ووفاة أكثر من 900 آخرين.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية فى بريطانيا إن وزير الخارجية يعلن أن الإصابة بفيروس كورونا الجديد او نقله يمثل تهديدا خطيرا ووشيكا للصحة العامة، وأضافت أن الإجراءات المحددة فى هذه اللوائح تعتبر وسائل فعالة لتأخير او منع مزيد من الانتقال للفيروس.

 وحددت الوزارة مستشفى أرو بارك فى بايركسنهيد، وكيننز هيل بارك فى ميلتون كينيس كمؤسسات عزل، بينما أعلنت مدينة ووهان ومقاطعة هوبى فى الصين كمناطق عدوى.

 وكانت بريطانيا قد سجلت حتى الآن أربع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، على الرغم من وجود بريطانيين أخرين أصيبوا به خارج البلاد.

ومن ناحيه اخرى بدأ العاملون والموظفون في العودة بالتدريج للمكاتب والمصانع في الصين اليوم الاثنين مع تخفيف الحكومة بعض القيود على العمل، وتم تسجيل 97 حالة وفاة أمس الأحد وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ رصد انتشار المرض في ديسمبر وربطه بسوق لبيع الحيوانات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.


بريطانيا

كورونا

الصين

فيروس كورونا

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