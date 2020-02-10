ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى بريطانيا إلى 8

أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 8 أشخاص، وأعلنت بريطانيا اليوم الإثنين، أن فيروس كورونا يمثل تهديدا خطيرا ووشيكا للصحة العامة، وذلك بعدما وصلت عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حول العالم إلى أكثر من 40 ألف حالة، ووفاة أكثر من 900 آخرين.
وحددت الوزارة مستشفى أرو بارك فى بايركسنهيد، وكيننز هيل بارك فى ميلتون كينيس كمؤسسات عزل، بينما أعلنت مدينة ووهان ومقاطعة هوبى فى الصين كمناطق عدوى.
وكانت بريطانيا قد سجلت حتى الآن أربع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، على الرغم من وجود بريطانيين أخرين أصيبوا به خارج البلاد.
ومن ناحيه اخرى بدأ العاملون والموظفون في العودة بالتدريج للمكاتب والمصانع في الصين اليوم الاثنين مع تخفيف الحكومة بعض القيود على العمل، وتم تسجيل 97 حالة وفاة أمس الأحد وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ رصد انتشار المرض في ديسمبر وربطه بسوق لبيع الحيوانات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.
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