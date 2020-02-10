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خالد صلاح
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اخبار اقتصاد اليوم.. الدولار يواصل انخفاضه ويسجل بالمركزى 15.67جنيه

الإثنين، 10 فبراير 2020 08:02 م
اخبار اقتصاد اليوم.. الدولار يواصل انخفاضه ويسجل بالمركزى 15.67جنيه دولار أمريكي

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نشر موقع "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الاثنين 10-2-2020، ومن بينها تواصل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى تراجعا بمقدار 3 قروش للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار ومنها:

 

الدولار يواصل انخفاضه للمرة الثانية اليوم بـ3 قروش ويسجل بالمركزى 15.67جنيه

واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 10-2-2020 انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى تراجعا بمقدار 3 قروش لثانى مرة خلال تعاملات اليوم مسجلا 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

 

فيديو.. الاقتصاد الوطنى الرابح الأكبر من خفض أسعار الغاز للمصانع

مع تزايد مطالب المجتمع الصناعى، بضرورة خفض أسعار الغاز للصناعات المختلفة، وعلى رأسها صناعة الصلب وغيرها من الصناعات التي تساهم في توفير آلاف الوظائف، فإن الاقتصاد الوطنى والقطاعات التصنيعية المختلفة ستحقق نتائج إيجابية قوية، حال خفض الأسعار الحالية.

 

الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: انسحاب تحالف بولاريس لقرارات داخلية خاصة بالشركاء

نفت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ما نشر في وسائل إعلامية مؤخراً عن انسحاب تحالف بولاريس باركس من المنطقة بسبب تأخر استلام الأرض وعدم جدوى المشروع اقتصادياً.

 

الصناعات المعدنية: مصر أعلى سعر لتسعير غاز المصانع ونطالب بتخفيضه إلى 3 دولار

قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن جميع المصانع التي تعتمد على الغاز كمصدر حرارى فى صناعتها تأثرت بارتفاع أسعار الغاز فى مصر وتعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية.

 

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بعد ارتفاع 3 جلسات متتالية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعد ارتفاع دام 3 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 706.507 مليار جنيه.

 

وزير البترول يبحث مع رئيس شلمبرجير العالمية مشروعات دعم التحول الرقمى والإنتاج

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذى لشركة شلمبرجير العالمية الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد يضم هندا غربى نائب الرئيس التنفيذى للشركة ومعين رزوقى الرئيس الاقليمى لمنطقة شمال الشرق الأوسط.

 

 


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سعر الدولار

أسعار الغاز

البورصة المصرية

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