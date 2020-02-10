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إزالة 287 حالة تعدى على أراضى الدولة ببنى سويف

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:11 م
إزالة 287 حالة تعدى على أراضى الدولة ببنى سويف جانب من الإزالة
بنى سويف أيمن لطفى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى الموجة الـ 15من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ،والتى بدأت 2 فبراير الحالى وتستمر شهرا كاملا، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو مواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

وقال محافظ بنى سويف فى تصريحات له اليوم الاثنين،أنه تم إزالة 45 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية 47790 متر بناحية العلالمة، سنور، بياض العرب لمركز بنى سويف،وذلك بواقع 44 حالة على مساحة 47690 متر على أراضى أملاك دولة ،وحالة واحدة  على مساحة 100متر على أرض ولاية الري،ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التى أزيلت  حتى الآن إلى 287 حالة، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز  المحافظة.

وأكد محافظ بنى سويف على أن ملف مواجهة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة ،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التى تطلقها الحكومة فى تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضى المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

وفى ذات الصدد أعلن محافظ بنى سويف عن تنفيذ خطة لمواجهة الاشغالات بالميادين والشوارع الرئيسية بمدينة بنى سويف، ابتداء من اليوم الإثنين، على أن يتم تنفيذها بالشوارع الجانبية تمهيدا لتعميمها على باقى مدن المحافظة، و ذلك فى إطار تحقيق الانضباط و السيولة المرورية بالشوارع والميادين، ومنع كافة صور العشوائيات وملوثات البيئة التى تتسبب فيها الإشغالات غير القانونية.

ومن جانبه أشار اللواء حسام حموده السكرتير العام المساعد، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ عقد إجتماعا  إلتقى خلاله بمدير الإدارة الهندسية بمدينة بنى سويف، ونائب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء الأحياء ، للإتفاق على جدول حملات الاشغالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتشديد على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين ،على أن تبدأ الحملات وتستمر يوميا بالشوارع الرئيسية كمرحلة أولى ليتم تعميم الحملات لتشمل الشوارع الجانبية، وصولا إلى تكثيف الحملات على مستوى مدن المحافظة الإدارية السبع.

 

 

 


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