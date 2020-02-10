إحالة 5 طلاب للتحقيق بعد لهوهم فى طفايات الحريق واختناق معلمتين بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تحويل 5 طلاب للشئون القانونية لاتخاذ أقصى عقوبة ضدهم لقيامهم باللهو بطفايات الحريق بمدرسة طه بركات الإعدادية بالمفتى التابعة لإدارة سالم التعليمية، ووجهوا طفايات الحريق بعد فتحها فى وجه مروة يوسف وبسمة محمد فاضل، المعلمتين بالمدرسة، مما أصاب المعلمتين بحالة اختناق.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة، أنها أوفدت لجنة لمتابعة حالة المعلمتين، عقب نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام، لمتابعة حالتهما الصحية، مشيرة إلى أن الطلاب الذين ارتكبوا الواقعة "عبدالرحمن ع" و"عبدالرحمن.أ" و"خال. م" و"سيف.ع" و"زياد.إ" .

وقالت وكيل الوزارة ، إنها ترفض أى تصرف مهما كان من الطلاب فى حق معلميهم، مشيرة إلى أنها وجهت بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات الواقعة وتقديم تقرير بها، لرفعه للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، لاتخاذ القرار المناسب حيال الطلاب .

وعلى جانب آخر استقبلت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المواطنين من خلال اللقاء الجماهيري، اليوم الاثنين، وناقشت عدد من الشكاوى والطلبات، منها لم شمل الأسرة، كما استجابات لأصحاب الأمراض المزمنة من المعلمين.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقدته بديوان عام المديرية اليوم أنها لن تتوانى عن رفع الظلم شريطة عدم الخروج عن القانون والالتزام باللوائح المنظمة، مؤكدة أنها لا تغلق بابا أمام أصحاب المشكلات، مشيرة إلى أن شغلها الشاغل صالح الطلاب والرقى بالعملية التعليمية.

كما استقبلت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة خالد عبد الحكم ،مدير عام الإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة ،ونهاد فوزى ،مسئول عام بالموارد البشرية بالوزارة، وفتحيه خيرى ،مدير عام التعليم الإلكتروني، وأحمد محمد قاسم ،مدير إدارة بالتعليم الثانوى بالوزارة.