إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة حيازة 600 قرص ترمادول بروض الفرج

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية، مسجل خطر لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة تجارة وترويج المواد المخدرة فى روض الفرج.

والقي رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر بحوزته 600 قرص مخدر "ترامادول"، قبل بيعه على عملائه فى منطقة روض الفرج.

وإسندت النيابة العامة تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونجحت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عبدالفتاح.م ، مسجل خطر، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى إحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات .

وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة :