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أطعمة ماينفعش تاكلها لو عندك ارتجاع ف المرئ.. نعرف عليها

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:00 ص
أطعمة ماينفعش تاكلها لو عندك ارتجاع ف المرئ.. نعرف عليها ارتجاع المرئ-صورة رشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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ارتجاع المرئ من أشهر أنواع المشاكل التي تؤثر على صحة الجهاز الهضمى وتسبب الحرق الشديد وألم المعدة مع عدم القدرة على تناول الطعام، في الغالب يكون سبب ارتجاع المرئ هو الإصابة بجرثومة المعدة أو فتق في الحجاب الحاجز وقد يكون السبب هو الوزن الزائد وتراكم الدهون في الجسم، والإكثار من تناول المسكنات والإفراط في التدخين.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن مريض ارتجاع المرئ يجب ان يمتنع عن بعض الاكلات حتى لا يزيد الارتجاع ومنها:


 

أكلات ممنوعة عن مرضى ارتجاع المرئ:
 

1: ينصح مرضى ارتجاع المرئى بالابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت فهى تزيد من الارتجاع وعصارة المعدة ،مما يضغط على العضلة العاصرة المريئية.

2:تجنب تناول الأطعمة الحمضية مثل "الليمون، البرتقال، اليوسفى"، وبعض الأطعمة الحمضية الأخرى حيث انها تزيد من التهاب المعدة وارتجاع المرئ.

3:الابتعاد عن تناول الثوم والبصل فهو يزيد من أعراض ارتجاع المرئ مثل الالتهاب والمغص والحرق الشديد في جدرا المعدة.

4: النعناع ، يعتبر من الأعشاب التي تستخدم في تهدئة الاعصاب ولها فوائد عديدة للصحة ، ولكنها تضر مرضى ارتجاع المرئ والتهاب جدار المعدة.

5:الشيكولاتة، من الأكلات التي تزيد من العصارة وارتجاع المرئ.

6:ينصح مرضى ارتجاع المرئ بتجنب تناول المشروبات الكحولية والغازية، حيث انها تؤثر على صحة الجهاز الهضمى وتزيد من الالتهاب والارتجاع.

7: القهوة، تسبب القهوة ارتخاء في العضلة العاصرة المريئية وتفاقم أعراض ارتجاع المرئ.

8:المشروبات الغازية تسبب تراكم الغاز في المعدة وتسبب الانتفاخ وتزيد من خطر الإصابة بارتجاع المرئ.

وهناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بإرتجاع المرئ ومهى:

1:الاكثار من تناول الأطعمة الدهنية تسبب ارتجاع المرئ.

2: تناول الطعام بسرعة دون مضغ يؤثر على صحة الجهاز الهضمى ويسبب ارتجاع المرئ.

3:تناول الطعام قبل النوم مباشرة يسبب حرق المعدة والتخمة وارتجاع المرئ.

 


ارتجاع المرئ

المعدة

الجهاز الهضمى

ارتجاع

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