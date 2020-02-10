أخبار المحافظات اليوم.. رانيا يوسف تتألق فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

رانيا يوسف تتألق فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

انطلقت مساء اليوم، الاثنين، بمدينة أسوان، النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والتى تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجارى، بحضور كوكبة من الفنانات والفنانين نجوم السينما والمسرح داخل مصر وأيضاً خارجها من نجوم الفن العالميين الذين يحرصون على حضور فاعليات هذا المهرجان، وبحضور اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، والسفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة سابقا، يشارك فى المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الأسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان. وكان أبرز النجمات نيللى كريم، رجاء الجداوى، رانيا يوسف، نجلاء بدر، داليا مصطفى، ناهد السباعى، والمنتجة ناهد فريد شوقى.

واختار الاتحاد الأوروبى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ليمنح من خلاله جائزة لأفضل فيلم من دول الاتحاد، ودول البحر المتوسط، يعالج قضايا المرأة ومشاركتها فى المجتمع.

انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض السمنة والتقزم بمدارس مصر

انطلقت، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من مبادرة الكشف على أمراض الأنيميا، فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، العام الماضى، من أجل تكوين أجيال ذات بنية وصحة سليمة، ضمن حزمة من المبادرات الصحية التى تستهدف علاج وسلامة المواطنين، فى مختلف التخصصات، وشهدت المدارس الابتدائية بالمحافظات المختلفة، انطلاق المبادرة بحضور المحافظين ونوابهم، ومسئولى مديريات الصحة، وقطاعات التأمين الصحى بالمحافظات.

مصرى عائد من ووهان: متابعة الحجر الصحى بمطروح رائعة والفحص صباحا ومساءً

قال الدكتور أحمد طنطاوى أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة بنها، وأحد العائدين من مدينة ووهان الصينية، إن يوم المصريين العائدين من ووهان فى فندق المشير أحمد بدوى يبدأ من بمرور الطاقم الطبى المكلف بالمتابعة والفحص لإجراء الفحص الطبي الشامل وقياس درجات الحرارة فى العاشرة من صباح كل يوم، ثم تناول وجبة الإفطار والتى يتم تسليمها يوميا فى اليوم السابق مع وجبة العشاء.

أضاف "طنطاوى" لـ "اليوم السابع"، أن وجبة الإفطار يوميا تتضمن "جبن، وعسل أبيض، ومربي، وحلاوة، وجبن مثلثات، وشيبسي"، بالإضافة إلى الزبادى فى وجبة العشاء، ويزيد على ذلك العصائر والبكسوت والباتيه للأطفال، وفى الفترة من الحادية عشرة صباحا وحتى فترة الظهيرة ينجز مهام أعماله داخل غرفته باستخدام "اللاب توب" خاصته، ثم ينزل الجميع ساعتين من الواحدة وحتى الثالثة عصرا للتنزه بحديقة الفندق تحت آشعة الشمس المباشرة.

وتابع، أنه بعد ذلك تتم العودة كلا إلى غرفته بالفندق، ثم يبدأون فى تناول وجبة الغداء، والتى تتنوع يوميا ما بين "دجاج وكفتة" أو "كباب وكفتة"، أو لحوم أو أسماك، وبعد الانتهاء يمر الفريق الطبى حيث أنهم تم تقسيمهم لـ 3 مجموعتا، تشرف على كل مجموعة فريق طبى، ويتم الفحص الشامل فى فترة المساء، ويظل كل فرد بغرفته برفقة أسرته وأطفاله.

محافظ بنى سويف ومدير الأمن يتقدمان جنازة الشهيد ربيع فتحى

تقًدم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، واللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، والمقدم عمرو محمد على نائب المستشار العسكرى للمحافظة ، جموع مشيعى جنازة الشهيد مجند "ربيع فتحى محمد عبد العظيم" ابن عزبة معجون" قرية دشطوط مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة والذى استشهد أثناء أداء واجبه وتصديه للإرهابيين فى شمال سيناء.

وأدى محافظ بنى سويف ومرافقوه صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف، اليوم الاثنين، ثم انطلقت الجنازة العسكرية للشهيد من أمام المسجد وحمل خلالها الجثمان على سيارة واصطف حولها الجنود وذلك بحضور ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا، و على يوسف نائب رئيس مدينة بنى سويف، والشيخ عمر الناضورى مدير إدارة أوقاف مدينة بنى سويف والشيخ أحمد عبدالعال إمام وخطيب المسجد، ولفيف من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية.

"المراكز التكنولوجية" حلم التحول لمنظومة الشباك الواحد بالأقصر

فى خطوة جادة من محافظة الأقصر للعمل على التحول للخدمات الإلكترونية والتكنولوجية المتطورة، تسعى الأقصر للوصول لأعلى معدلات لخدمات كافة أبناء المدن والقرى فى مقرات المراكز التكنولوجية المتطورة، التى تم تنفيذها مؤخراً فى 6 مدن بجانب المركز الرئيسى بديوان عام المحافظة، حيث أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مؤخراً عن تفعيل المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بمراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار جهود محافظة الأقصر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية، وتنفيذاً لبروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وفى هذا الصدد قال اللواء أشرف موافى، سكرتير عام محافظة الأقصر، إنه يجرى العمل على قدم وساق لدعم العمل بالمنظومة الإلكترونية للدولة عبر المراكز التكنولوجية الحديثة بمحافظة الأقصر، حيث إن تطوير تلك المراكز يأتى فى إطار المشروع القومى الذى تتبناه وزارة التخطيط لرفع كفاءة أداء الجهاز الإدارى للدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين، وكذلك خطة برنامج تطوير الخدمات الحكومية والتى تهدف إلى تطوير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة.

"نسمة" سائقة تاكسى لتوصيل البنات فقط بالشرقية

ملاحمها الهادئة توحي إليك بأنها مرفهة تعيش حياة الرفاهية، لكن بالإقتراب منها تكشف الجانب الأخر ف حياة "نسمة أحمد فرج" التى مرت بتجربة إنفصال عن زوجها دفعهتا لأن تنافس الرجال فى سوق العمل."نسمة" تبلغ من العمر 34 عاما، الحاصلة على معهد حاسبات ومعلومات، تحملت مسئولية ثلاثة أطفال ونفسها، قصتها بدأت منذ عامين بعد مرورها بتجربة إنفصال عن زوجها دون أن تفصح عن أى تفاصيل عن تجربتها، لكن أفصحت عن كافحها فى الدنيا لتعمل سائقة تاكسى للبنات بمركز ديرب نجم، وبائعة عسل ومصورة أفرح.

"وصلة مزح غيرت حياتي" كانت "نسمة" تجلس مع جارتها "سامية" التى تكبرها فى العمر بسنوات، وتعتبرها بمثابة أخت لها، تقص لها كل أمورها وخاصة بعد وفاة أبويها واستقلالها بذاتها وأطفالها، تحتسي الشاى معاها، وطلبت منها صديقتها سامية استغلال سيارتها 132 المركونة أمام المنزل لسنوات، والعمل عليها سائقة، الأمر بدى فى أوله وصلة مزح إلي أن صار الحديث بشكل أكثر جدية، ووافقت جارتها على منحها السيارة للعمل عليها، بدل من تركها فترة طويلة أمام المنزل دون فائدة، وتعلمت "نسمة" قيادة السيارات خلال ثلاثة أيام، وأشتريت السيارة بأقساط شهرية من جارتها، وبعدما تعلمت القيادة بشكل جيد، وأعلنت من خلال صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي" الفيس بوك" عن فكرة توصيل السيدات والفتيات فقط داخل مركز ديرب نجم.

إحالة أوراق قاتل شقيقته بالمحلة للمفتى

قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن سليمان مرسى، وعضوية المستشارين عمرو عبده طه شاهين، وجورج فخرى يوسف حنا، وبحضور أحمد مكاوى وكيل النائب العام، بإحالة أوراق المتهم "محمود.ال.ع.س"، المتهم بقتل شقيقته "نورا" والشروع فى قتل شقيقته الثانية "زينب" لفضيلة مفتى الجمهورية، وتحديد جلسة دور شهر أبريل للنطق بالحكم.

كان إسلام الجندى وكيل نيابة ثان المحلة قد باشر التحقيقات فى القضية تحت إشراف المستشار محمد رضا عياد رئيس نيابة ثان المحلة، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وقيامه بالإعداد لقتل شقيقتيه نظرا لشعوره بأنه منبوذ منهما وكان يقصد فى البداية قتل شقيقته "زينب" وأثناء قيامه بمهاجمتها وتسديد طعنات لها تدخلت شقيقته "نورا" فى محاولة لإبعاده عنها فقام بالتعدى عليها وقتلها.واعترف المتهم قد اعترف فى تحقيقات النيابة العامة، أن أشقائه أعطوه مبلغ 10 ألاف جنيه قيمة ميراثه فى ميراث والده، وقاموا هم بالاتجار واستثمار ميراثهم، إلا أنه قام بتبديد ما حصل عليه على نزواته الخاصة وكان دائم تهديدهم بالقتل، أكثر من مرة.

إحالة مستريحة القناطر لمحكمة الجنح لاستيلائها على 3.3 مليون جنيه



اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية

قررت النيابة العامة بالقناطر الخيرية، برئاسة المستشار محمد فايد، بتجديد حبس ربه منزل المتهمة بالاستيلاء على أموال 12 مواطنا واستيلائها على مبلغ 3 ملايين و300 ألف جنيه، وإحالتها للمحكمة الجنح وتحديد جلسة لها لمناظرة القضية.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من الرائد محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغا من عدد أثنى عشر شخصا "محددين" وأبلغوا بتضررهم من المدعوة "س س م" 29 سنة، صاحبة محل مفروشات ومقيمة دائرة المركز، لقيامها بالتحصل منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالى 3 مليون و300الف جنيه بقصد توظيفها وأنها توقفت عن سداد تلك الأرباح المتفق عليها منذ حوالى خمسة أشهر، وحال مطالبتهم لها برد المبالغ المالية الخاصة بهم قامت بالتهرب منهم بحجة تعثر تجارتها، وقدم المبلغين عدد من إيصالات الأمانة بقيمة تلك المبالغ موقعه من المتهمة .