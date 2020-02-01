32 % تراجع صادرات مصر من الحديد فى ديسمبر 2019 بسبب ارتفاع سعر الغاز

كتبت سماح لبيب

تراجعت حجم صادرات مصر من " الحديد "فى ديسمبر 2019 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه بنحو 32% ليبلغ إجمالي الصادرات 54 مليون دولار بعد أن كان 81 مليون دولار فى عام 2018، بتراجع وصلت نسبته نحو 32%.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه ، أن مصر تصدر الحديد إلى 52 دولة حول العالم ومن أبرزها السعودية والجزائر وليبيا وأسبانيا والسودان والأردن وكينيا وغيرها من مختلف دول العالم، واحتلت ليبيا أعلى معدل للصادرات خلال شهر ديسمبر من عام 2019 عن مثيلتها من الدول الآخرى.

وعلق وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء في تصريح لـ " اليوم السابع" ، إن ارتفاع أسعار الغاز على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وخاصة صناعة الحديد أبرز أسباب تراجع الصادرات العام الماضى ، وهى نفس السبب الذى يعرقل التصدير خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن سعر الغاز العالمى ينخفض تدريجيا مما يدعم من صادرات الدول المنافسة إلى الخارج ، على غير ما يحدث فى صناعة الحديد فى مصر من ارتفاع سعر الطاقة الذى يضعف من صادراتها .

وأضاف جمال الدين، أن مصانع الحديد لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع أسعار الغاز التى تقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن الدول المحيطة لمصر مثل السعودية والامارات توفر سعر الغاز لصناعتها بأسعار أقل من مصر، مما يدعم من صادراتها للخارج ويضعف من تنافسية مصر فى التصدير .

وتابع جمال الدين قائلا ، هناك صناعات كثيرة تعمل فى السوق المحلى بأقل من 50% من طاقتها بسبب زيادة سعر الغاز عليها، ومنها صناعة السيراميك والزجاج، حيث أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأبرزها الغاز تمثل المزيد من الأعباء على الصناعة المصرية وتعطل العمل بكامل طاقتها.