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فوائد الكاجو الحفاظ على صحة القلب وحماية العظام

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:00 ص
فوائد الكاجو الحفاظ على صحة القلب وحماية العظام فوائد الكاجو
فاطمة ياسر

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الكاجو يعد من أفضل وأشهي أنواع المكسرات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، فالكاجو غني بالبروتين والألياف والنحاس والكالسيوم والحديد والفسفور والبوتاسيوم والزنك، ومضادات الأكسدة، وهذا يجعله من أفضل المكسرات التي تحمي الجسم من العديد من الأضرار، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "healthline" الطبي.  

فوائد الكاجو

فوائد الكاجو
 

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن هناك العديد من فوائد الكاجو، التي يحصل عليها الجسم عند تناولك له، ولذا عليك قراءة الأسطر القادمة الهامة لجسم الإنسان، ومنها:

-من فوائد الكاجو أنه يحافظ ويعزز صحة القلب ويقلل فرص الإصابة بالجلطات أو انسداد الشرايين، ولذا تناولك له هام في حالة أنك تعاني من مشاكل القلب في العائلة.

-كما أثبتت بعض الدراسات الطبية أن تناولك للكاجو هام في تقوية الأعصاب والحد من تعرضها لأي مشاكل في الصحة العامة الخاصة بالأعصاب.

-حماية والحفاظ علي صحة العضلات، لأنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تحافظ بشكل كبير علي صحة العضلات وتحد من تعرضها للترهل.

-نظرا لاحتواء الكاجو علي نسبة عالية من الحديد، فهذا يجعله من المكسرات الهامة في الحفاظ علي خلايا كريات الدم الحمراء وهذا يعني الحد من التعرض لمشاكل نقص نسبة الهيموجلوبين في الجسم، وأيضا يساهم بشكل كبير في علاج الأنيميا.

-من فوائد الكاجو أنه يساهم بشكل كبير في تقوية العظام، وهذا الأمر يرجع السبب فيه إلي احتواء الكاجو علي نسبة عالية من الكالسيوم الذي يحمي العظام من التعرض للهشاشة أو ما شابه ذلك.

 


الكاجو

فوائد الكاجو

فوائد الكاجو الصحية

ما هي فوائد الكاجو

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