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شعبة الأدوية: الكمامات الـ n 95 المخصصة للفيروسات قليلة جدا فى مصر

السبت، 01 فبراير 2020 11:06 م
شعبة الأدوية: الكمامات الـ n 95 المخصصة للفيروسات قليلة جدا فى مصر على عوف
كتب محمد شرقاوى

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قال د. على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تعمد على استيراد المستلزمات الطبية من الصين والهند وكوريا، والصين من أكثر الأماكن التى نستورد منها بسبب أسعارها أقل من الأخرى.

وأضاف على عوف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى ام سى"، المذاع على قناة "دى أم سى"، تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، أن الكمامات العالية الجودة المخصصة لهذه الفيروسات توجد بقلة فى مصر، مضيفا أن مصر بها 7 مصانع يتم تصنيع المستلزمات الطبية، مضيفا أن الكمامات الـ n 95 تصنيعها أقل فى كل دول العالم، وليست متوفرة بكثرة فى البلاد، بسبب أن هناك ضغطا عليها فى دول العالم، مؤكدا أن الكمامات الـ n 95 مصممة خصيصا للفيروسات السريعة الانتشار وهى تحمى من يرتديها من هذه الفيروسات القاتلة.

ونصح الدكتور على عوف المواطنين عند التواجد فى الأماكن المزدحمة لتجنب نقل الفيروسات، والمحافظة على النظافة الشخصية، وعندما يظهر أى أعراض من كحة أو سخونة لابد من التوجه إلى الطبيب لأخذ الجرعة اللازمة للشفاء.

كانت السلطات الصينية بثت مقطع فيديو أكدت تعافى 20 مريضًا وخروجهم من المستشفى بطريقة مثيرة، بعدما قالت إنهم تعافوا تمامًا من فيروس كورونا، وأوضح مقطع الفيديو الذى لم يتجاوز 11 ثانية، وتناولته العديد من وسائل الإعلام بالصين ظهور عددا من المرضى يهتفون ويرفعون إشارة النصر أمام باب مستشفى جينيانتان فى مدينة ووهان، بؤرة المرض الذى انتشر عالميا، وكان هؤلاء يرتدون الأقنعة على وجوههم، حسبما يظهر فى اللقطات.

وتم السماح للمرضى بالمغادرة، بعد اجتياز الاختبارات الطبية اللازمة، طبقا لوسائل إعلام رسمية فى المقاطعة، وقالت صحيفة "بيبولز ديلي" الصينية التى نشرت الفيديو أيضا، أن هذه هى المرة الأولى التى يتعافى فيها هذا العدد الكبير من المرضى فى يوم واحد.

 


شعبة الادوية

على عوف

فيروس كورونا

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