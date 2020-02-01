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الجيش اليمنى يحبط هجوما للمتمردين الحوثيين على مواقعه فى محافظة البيضاء

السبت، 01 فبراير 2020 09:06 م
الجيش اليمنى يحبط هجوما للمتمردين الحوثيين على مواقعه فى محافظة البيضاء عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/

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أعلن الجيش اليمنى، أن قواته فى محافظة البيضاء، وسط اليمن، تمكنت من إحباط محاولة تقدم لميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران على مواقعه فى جبهة قانية الوهبية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى القول إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين، واستمرت لساعات قبل أن تتمكن قوات الجيش من صده وإجبار المهاجمين من ميليشيا الحوثى على التراجع.

وأضاف المصدر اليمنى أن ميليشيا الحوثى هاجمت مواقع الجيش فى منطقتى "العر، ومسعودة"، مشيرًا إلى أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر آخرين بينهم قيادات ميدانية.

 


الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

هجوم للمتمردين

الحوثيين

محافظة البيضاء

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