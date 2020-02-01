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الاحتلال الاسرائيلى يعلن إطلاق صاروخ من قطاع غزة

السبت، 01 فبراير 2020 11:47 م
الاحتلال الاسرائيلى يعلن إطلاق صاروخ من قطاع غزة اطلاق صاروخ _ صورة أرشيفية
/أ ش أ/

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أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن إسرائيل تعرضت، اليوم السبت، لصاروخ انطلق من قطاع غزة.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية - التى أوردت النبأ - أنه لم تتوافر أية تقارير عن سقوط ضحايا نتيجة لإطلاق هذا الصاروخ الذى زعم المتحدث الإسرائيلى أن فلسطينيين قاموا بإطلاقه.

وبالأمس، أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها، إطلاق قذائف من غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية.

وأعلنت مصادر فلسطينية، استشهاد شاب متأثرا بجروحه التى أصيب بها قبل عدة شهور شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة ، وأوضحت المصادر الطبية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الشاب علاء هانى العباسى (15 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مشاركته فى مسيرات العودة الأسبوعية السلمية شرق المحافظة قبل عدة أشهر.

 على صعيد أخر، أدى نحو 30 ألف فلسطينى، صلاة الجمعة، فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على المدينة المقدسة، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن حوالى 30 ألف مصل أدوا الصلاة فى ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، وفى محيطه، من تفتيش للمواطنين والتدقيق فى بطاقاتهم الشخصية.

وأصيب 10 فلسطينيين واعتقل 3 آخرين، إثر مهاجمة قوات الاحتلال الاسرائيلى للمصلين الذين أدوا صلاة الفجر فى المسجد الأقصى المبارك، وذلك فى إطار ممارساتها العدوانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

 


الاحتلال الاسرائيلى

إطلاق صاروخ

قطاع غزة

فلسطين

أخبار فلسطين

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