إصابة شخصين أثناء تشغيل غلاية الوحدة الثالثة لتوليد كهرباء أسيوط بالوليدية

أسيوط- هيثم البدرى

أصيب شخصان من العاملين بالشركات القائمة على تشغيل الغلاية الخاصة بمشروع الوحدة الثالثة لتوليد كهرباء أسيوط بالوليدية، وذلك أثناء تجارب الشغيل الخاصة بالمحطة، والتى تستمر من اليوم، ولمدة 14 يوما ويصدر خلال التشغيل اصوات عالية يشعر بها ويسمعها المقيمين بالمناطق المحيطة بمنطقة الوليدية.

يذكر أن مشروع الوحدة الثالثة لمحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات يجرى تنفيذه ضمن المشروعات القومية العملاقة التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة على بعد 3 كم من خزان أسيوط و2.8 كم من قناطر أسيوط الجديدة وذلك بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه مصرى وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة وتنمية الصعيد.

ويجرى تنفيذها بتكلفة إجمالية متوقعة 480 مليون دولار أمريكى أى حوالى 8 مليارات جنيه مصرى وتم تجهيزها للعمل باستخدام الغاز الطبيعى أو المازوت فى الإشعال مع الالتزام بالقانون المصرى للبيئة فضلًا عن تجهيز الوحدة بمنظومة سحب الرماد من غازات الاحتراق لضمان الالتزام الكامل بيئيًا لافتًا إلى أن أعمال المشروع تتكون من 17 حزمة تم اسنادها إلى عدد من الشركات العالمية وذلك عن طريق طرح مناقصة عالمية بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المصرية.