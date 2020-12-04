نائبة بايدن: لا يمكننا إعادة اقتصادنا إلى المسار الصحيح حتى نسيطر على كورونا

كتب محمد سعودي

شددت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن على ضرورة السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من أجل إعادة الاقتصاد الأمريكى إلى مساره الصحيح، حيث غردت عبر حسابها الرسمي على تويتر مساء اليوم قائلة :"لنكن واضحين: لا يمكننا إعادة اقتصادنا إلى المسار الصحيح حتى نسيطر على هذا الفيروس، ليس هناك شك فى ذلك".



كامالا هاريس عبر تويتر

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، في وقت سابق، أن الإدارة الجديدة ملتزمة بتقديم إغاثة فورية للشعب الأمريكي ومساعدته على العودة إلى العمل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتبت كامالا هاريس عبر تويتر: "تتحمل النساء، وخاصة النساء ذوات البشرة الملونة، عبء هذا الوباء والأزمة الاقتصادية بشكل غير متناسب.. تلتزم إدارة بايدن هاريس بتقديم إغاثة فورية للشعب الأمريكي ومساعدته على العودة إلى العمل".

وحذرت كامالا هاريس، في وقت سابق، من استمرار ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس التاجي.

ووجهت نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، رسالة إلى الأمريكيين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة :"حالات كوفيد آخذة في الارتفاع. وإلى جانب الخسائر المأساوية في الأرواح، تستمر حصيلة هذا الوباء في الازدياد"، مضيفة :"البس القناع. اغسل يديك. المسافة الاجتماعية. يمكننا تجاوز هذا معًا".

ووعدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، المواطنين بتوفير لقاحات لفيروس كورونا آمنة وفعالة وستكون متاحة لجميع السكان فى الولايات بالمجان، وغردت كامالا هاريس على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "ستضمن إدارة بايدن وهاريس أن اللقاح الآمن والفعال سيكون مجانيًا للجميع".