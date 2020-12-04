ميناء دمياط يعلن استقبال 20 سفينة خلال آخر 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، حركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27250 طنا تشمل 3400 طن كسب صويا و1800 طن رمل و11200 طن يوريا و7000 طن ملح و750 طن نترات و3100 طن أسمنت.

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 42915 طنا تضم 15951 طن قمح و18302 طن ذرة و1893 طن حديد و1713 طن خشب زان و4356 طن ابلاكاش و700 طن زيت طعام.

كما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 617 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطا وفاصوليا وخس وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (شطة وزيتون وسمسم وكراوية) وفواكة (برتقال ويوسفى) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والمغرب وسلوفينيا والهند وإسبانيا وباكستان وإيطاليا وإنجلترا.

ووصل عدد الحاويات الوارد 440 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2071 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130124 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 12142 طنا.

كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3419 شاحنة منها 525 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29705 من البضائع العامة.