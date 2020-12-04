مصادرة 30 شيشة من مقاهى مخالفة فى حملات تفتيشية على المقاهى بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالشرقية، حملة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمجلس لمتابعة الكافتريات والمقاهي بنطاق الوحدة المحلية بالبلاشون، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 30 شيشة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرورعلي المحال التجارية والمقاهى والكافتريات للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامة الواقية ومراعاه المسافات البينية حرصاً علي سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم علي غير الملتزمين.
مصادرة شيشة من مقاهى مخالفة (1)
مصادرة شيشة من مقاهى مخالفة (2)
مصادرة شيشة من مقاهى مخالفة (3)
مصادرة شيشة من مقاهى مخالفة (4)
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