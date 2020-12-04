مصادرة 30 شيشة من مقاهى مخالفة فى حملات تفتيشية على المقاهى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالشرقية، حملة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمجلس لمتابعة الكافتريات والمقاهي بنطاق الوحدة المحلية بالبلاشون، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 30 شيشة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.