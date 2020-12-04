مدير المخابرات الأمريكى: الصين تجرى تجارب بشرية على جنودها لتعزيزهم بيولوجيا

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كشف مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، عن إجراء الصين لتجارب بشرية على جنود جيشها لتحسينهم وتعزيز قدراتهم البيولوجية، وقال راتكليف - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "إن الصين تشكل أكبر تهديد لأمريكا وبقية العالم الحر منذ الحرب العالمية الثانية"، مضيفا أن معلومات استخباراتية واضحة تؤكد اعتزام بكين الهيمنة على الولايات المتحدة وبقية العالم اقتصاديا وعسكريا وتقنيا.



واعتبر مدير المخابرات الوطنية أن العديد من المبادرات العامة الكبرى في الصين والشركات البارزة ما هي إلا تمويه لأنشطة الحزب الشيوعي الصيني، واصفا نهج الصين في المجال الاقتصادي بالسرقة والتكرار والاستبدال .. وقال "إن الصين تسرق الشركات الأمريكية من ملكيتها الفكرية، وتعيد إنتاج نفس التكنولوجيا ثم تحل محل الشركات الأمريكية في السوق العالمية".