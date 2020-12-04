اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يطمئن على مديرة مستشفى ناصر إثر تعرضها لحادث سيارة ..صور

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 04:21 م
محافظ بنى سويف يطمئن على مديرة مستشفى ناصر إثر تعرضها لحادث سيارة ..صور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم الجمعة الدكتورة سالى الخولى مدير مستشفى ناصر العام، والتى قد تعرضت أمس لحادث سيارة بدائرى طنسا بمركز ببا جنوب بنى سويف أثناء عودتها من العمل إلى منزلها، وتم نقلها  لطوارئ المستشفى الجامعى قبل أن يتم نقلها للمستشفى التخصصى لاستكمال باقى الفحوصات وإجراء الجراحة اللازمة.

واطمأن محافظ بنى سويف على حالتها الصحية، وتبادل معها الحديث، محفزا ومشجعا لها، وطمأنها أن الجميع هنا بجوارها، حتى يتم إجراء العملية الجراحية لها اليوم وخروجها وتعافيها لاستكمال مسيرتها فى قيادة المنظومة الصحية بالمستشفى العام بناصر، والتى يشهد لها الجميع بتفانيها فى العمل وإخلاصها المميز.

كما ناقش المحافظ حالتها الصحية مع الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة وطاقم المستشفى، حيث أعرب وكيل وزارة الصحة عن شكره للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة التى ساهمت فى رفع الروح المعنوية لابنة المنظومة الصحية ومن أهم عناصرها، مشيرا إلى اتصال وزيرة الصحة بها واطمئنانها عليها والتوجيه بتوفير كافة أوجه الرعاية لها.

واستوقف المحافظ عدد من المواطنين الذى قد استمع لمطالبهم، التى استفسر عنها من الطاقم الطبي، مطمئنا الأهالى على أن شكواهم محل اهتمام، وموضحا لهم كثير من استفساراتهم الخاصة بذويهم من المرضى داخل المستشفى،وأن الجميع أطباء وتمريض لا يدخرون جهدا فى توفير الرعاية الطبية اللازمة والأفضل.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة مطلب أحد المواطنين الذى يلتمس مساعدته فى علاج حالة طفله المصاب بمضاعفات فى القلب ،حيث كلفه بالتنسيق مع المستشفى الجامعي، وان استلزم الأمر التنسيق مع الوزارة بشأن علاجه بالمستشفى التى يتوافر بها إمكانية علاجه، بجانب تكليف مكتبه بديوان عام المحافظة بتسجيل رقم المواطن ومتابعة ما تم تنفيذه معه.

رافق المحافظ خلال الزيارة : الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، و على يوسف رئيس مدينة ناصر ، والدكتور أحمد بغدادى مدير الطب العلاجى ، والدكتور محمد جمال نائب المستشفى التخصصى ، والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائى.

 

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