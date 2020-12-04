لوحات "خرز" أبدعتها فتاة من قرية الروضة تحقق 54 ألف جنيه مبيعات بالعريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

حققت 8 لوحات تطريز على القماش صممتها ونفذتها سارة سليمان، من قرية الروضة، بشمال سيناء، مبيعات بقيمة 54 ألف جنيه فى مزاد علنى فى مدينة العريش، لصالح دعم أسر شهداء قرية الروضة فى الذكرى الثالثة لمجزرة مسجد الروضة .

وكانت قرية الروضة، الكائنة فى نطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء شهدت فى 24 نوفمبر من عام 2017، هجوم إرهابي على مسجد القرية وإطلاق إرهابيين النار على المصلين أثناء صلاة الجمعة وإستشهد فى الحادث أكثر من 300 شهيد .

وقال إسلام عروج منسق المزاد الخيري، أنه بعد انتهاء فعاليات معرض الركن لمنتجات الهاند ميد الذى نظمته مجموعة من الفتيات والسيدات لعدد 24 من منتجات الهاند ميد بالعريش، وشاركت فيه إبنة قرية الروضة بإنتاجها من اللوحات، تم الدعوة لمزاد خيري لبيع منتجات فتاة الروضة من اللوحات، وشارك فيه رجال أعمال بالحضور وأخرين أونلاين وخلاله تم بيع جميع إنتاج الفتاة الذى يمثل إنتاج الأسر فى القرية بجملة مبلغ 54 ألف جنيه .

وقال المخرج إسلام الشريف، الذى أدار المزاد أنه لأول مرة فى شمال سيناء يتم هذا التكاتف والتلاحم بين أبناء شمال سيناء لدعم إنتاج الحرف والإبداع، لافتا أنه أعلن خلال المزاد متبرعين من رجال أعمال بالعريش دعم إنتاج الفتيات لمشغولات الهاند ميد بإقامة معرض دائم للانتاج فى العريش، واختتم بمزاد لبيع 8 لوحات للفنانة سارة بحضور أهالى من قرية الروضة وهى تحمل آيات قرآنية وشعارات وطنية وزهور مطرزة على القماش .

وأضاف الشريف، أنه تم فتح المزاد بألف جنيه ووصلت أسعار بعض اللوحات لـــ 15 الف جنيه، وكان المشاركين رجال أعمال حضروا المزاد وأخرين من رموز المجتمع ونواب من العريش والشيخ زويد شاركوا اونلاين، موضحا أن المفاجأة كانت أن عددا ممن قاموا بشراء اللوحات أعادوا إهدائها لأهالى قرية الروضة لتعلق على جدران مسجد الروضة، واختتم المزاد بلوحة اعلن المشاركون فى المزاد من اهالى العريش انهم يهدونها لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وسيقومون بتسليمها للمحافظ لتوصيلها .

وقال إسلام عابد، من بين مجموعة عمل تنظيم المعرض، أنهم كان لديهم إصرار على أن تشارك الفنانة سارة بلوحاتها دعما لأهل الروضة وإحياء لذكرى إستشهاد كثير منهم .

وكان " اليوم السابع " نشر قصة نجاح سارة سليمان بفن التطريز على القماش تخليد ذكرى شهداء مجزرة الروضة الذين فقدت من بينهم شقيقها الوحيد وأصيب والدها.

ومن أهم اللوحات التى رسمتها إبنة قريةً الروضة ساره هى لوحة " شهدائنا لن ننساكم "، وقامت بإتقانها بفن التطريز الذى أجادت تعلمه من والدتها وجدتها وهو من أهم فنون النقش على القماش فى سيناء، وفى هذه اللوحة إلى جانب لوحات أخرى تحمل آيات قرآنية ورسومات تعيد للذاكرة استشهاد شقيقها الوحيد" محمد" فى مجزرة الروضة.

وأعربت "سارة" عن أملها أن تتاح لها فرصة عرض لوحاتها والتسويق لها حيث أنها تقوم بكل هذا بجهد ذاتى وفى بيتها يدويا، مشيرة إلى أنها تستكمل دراستها العليا حاليا فى التربية الخاصة برسالة ماجستير تعد لها فى جامعة العريش، وحلمها الذى تتمنى تحقيقه تعيينها معيدة بجامعة العريش وصل صوتها لوزير التعليم العالى، لتحقيق هذا الحلم.



اللوحات الفنية المعروضة فى المزاد الخيرى (1)



اللوحات الفنية المعروضة فى المزاد الخيرى (2)



اللوحات الفنية المعروضة فى المزاد الخيرى (3)



جانب من المزاد (1)



جانب من المزاد (2)



جانب من المزاد (3)



جانب من المزاد (4)



جانب من المزاد (5)



جانب من المزاد (6)