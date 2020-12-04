ضبط 50 قضية تموينية متنوعة فى حملة لضبط الأسواق بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 50 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط عمرو م ح ع 36 سنة صاحب مخبز بلدى ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لتصرفه فى "58" شيكارة دقيق مدعم من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ "32480" جنيها.

كما تم ضبط "10" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و"5" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"5 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز و"4" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و"7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"5" قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"3" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل و"7" قضايا عدم حمل شهادة صحية و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات جارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة.