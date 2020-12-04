ضبط 34 قطعة سلاح وتنفيذ 1267 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية أستهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة بقصد فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تم ضبط عدد 29 قطعة سلاح غير مرخصة وتم ضبط 5 قطع سلاح أبيض بإجمالى 34 قطعة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط 13 قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالى 120جرام ومبلغ مالي وقدره 750 جنيها وكذا هاتف محمول حيازة المتهم محمد ا م ا 19 سنة عاطل ومقيم مركز أخميم وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتم ضبط 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالى 80 جراما ومبلغ مالي وقدره 1330 جنيها و2 هاتف محمول حيازة المتهم إسماعيل خ ع 23 سنة نجار ومقيم مركز جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائه.

كما تم ضبط 3 لفافات لمادة الشابو المخدر تزن حوالى 15 جراما ومبلغ مالي 270 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض حيازة المتهم حازم ا ا 39 سنة عامل ومقيم مركز جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم ضبط المدعو أحمد ا ا م 24 ومقيم مركز المنشاة بحوزته 4 قطع لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالى 10 جرامات، وكذا سيجارة تحوي جوهر الحشيش المخدر وذلك أثناء قيادتة سيارة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وفي مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص "20" شقة مفروشة بدائرة المديرية وأسفر الفحص عن ضبط 14 شقة لم يتم إخطار عن تسكينها مفروش وفي مجال مكافحة جرائم الآداب العامة تم ضبط "22" قضية وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1267 " حكما على متنوعا وفي مجال ضبط المرورية ضبط 370 مخالفة مرورية وفي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 68 مخالفة متنوعة وجار تنفيذ حملات مماثلة.