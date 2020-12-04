صور.. حديقة حيوان فى تشيلى تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور

سانتياجو (رويترز)

قدمت حديقة حيوان فى تشيلى زوجين من حيوانات الباندا الحمراء المُهددة بالانقراض، هما إيتشيها وبوبو، للجمهور يوم الخميس فى سانتياجو، حيث يتم إيواء الحيوانات فى إطار مشروع للحفاظ عليها.

وعلى الرغم من وصول الحيوانين فى مارس آذار من حديقة حيوان نيفريل فى أوساكا باليابان، إلا أنه لم يتم تقديمها للجمهور حتى الآن بسبب إجراءات الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا.

وزوجا الباندا اللذان يبلغان من العمر ستة أعوام - وهما أصغر بكثير من الباندا العملاقة وذيلهما كثيف ومخطط - فى سن الإنجاب، مما يزيد الآمال فى تناسلهما بما يساعد فى الحفاظ على هذا النوع.

وقامت حديقة حيوان بوين ببناء حظيرتين لتلبية متطلباتهما، مثل الحاجة إلى مساحة داخلية وخارجية مع التحكم فى درجة الحرارة نظرا لأن حيوان الباندا حساس جدا للحرارة.



حديقة حيوان فى تشيلى تقدم زوجين من الباندا الحمراء للجمهور



الباندا الحمراء النادرة