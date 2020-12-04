صحة بنى سويف: وزيرة الصحة تتابع حالة مدير مستشفى ناصر بعد تعرضها لحادث سير

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تتابع حالة الدكتورة سالي الخولى، مدير مستشفى ناصر العام التي تعرضت لحادث مساء أمس أثناء عودتها من عملها من خلال التواصل المستمر لمتابعة حالتها.

وأضاف الدكتور محمد يوسف، فى بيان له أن الدكتورة هالة زايد اطمأنت على الدكتورة سالى الخولى، تليفونيا، وأكدت إجراء كافة الإجراءات الطبية اللازمة لها لحين تحسن حالتها الصحية.

وأكد الدكتور محمد يوسف، أنه تم نقل الدكتورة سالي الخولى من مستشفى بنى سويف الجامعي إلى مستشفى بني سويف التخصصى، مشيرا إلى قيام الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بزيارتها اليوم ومتابعة حالتها.

وأصيبت الدكتورة سالى الخولي مدير مستشفى ناصر العام، باشتباه كسر بالترقوة وكدمات إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بدائري طنسا بمركز ببا جنوب بني سويف أثناء عودتها من العمل إلى منزلها.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بني سويف ببا، والذي وجه بسرعة إبلاغ الجهات المعنية من إسعاف ومرور.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف لنقل المصابة والتي تبين أنها الدكتورة سالي الخولي مدير مستشفى ناصر العام بمديرية الصحة ببني سويف، وجرى نقلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.