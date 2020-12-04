صحة المنيا تنظم دورات تدريبية مكثفة للسلامة والصحة المهنية

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إقامة الدورات التدريبية المكثفة، للأطباء والكيمائيين مسؤولى الصحة المهنية بالإدارات والمستشفيات ومراقبى الصحة المهنية بالمديرية والإدارات، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة إن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى، ومن اجل توافر اجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والسلامة الكيمائية، مشيرا إلى أن التدريب تم على مدار يومى 1و2 ديسمبر الجارى بالمركز الطبى الشرقى، وتضمن فريق العمل القائم بالتدريب أعضاء من أطباء ومراقبى الصحة المهنية بوزارة الصحة .

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، ان موضوعات التدريب تنوعت بين التدريب على كيفية اجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشأت الصحية والغير صحية والتدريب على اعمال الصحة المهنية وكيفية التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى فى تنفيذ اجراءات الصحة المهنية .