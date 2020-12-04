اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة المنيا تنظم دورات تدريبية مكثفة للسلامة والصحة المهنية

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 02:24 م
صحة المنيا تنظم دورات تدريبية مكثفة للسلامة والصحة المهنية دورات تدريبية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إقامة الدورات التدريبية المكثفة، للأطباء والكيمائيين مسؤولى الصحة المهنية بالإدارات والمستشفيات ومراقبى الصحة المهنية بالمديرية والإدارات، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة إن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى، ومن اجل توافر اجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والسلامة الكيمائية، مشيرا إلى أن التدريب تم على مدار يومى 1و2 ديسمبر الجارى بالمركز الطبى الشرقى، وتضمن فريق العمل القائم بالتدريب أعضاء من أطباء ومراقبى الصحة المهنية بوزارة الصحة .

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، ان موضوعات التدريب تنوعت بين التدريب على كيفية اجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشأت الصحية والغير صحية والتدريب على اعمال الصحة المهنية وكيفية التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى فى تنفيذ اجراءات الصحة المهنية .

 

129698928_1918649901609217_5469431734675069922_n
 

 


اخبار المحافظات

اخبار مصرية

اخبار مصر

مديرية الصحة

الطب الوقائى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة