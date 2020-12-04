صحة المنيا تنظم دورات تدريبية مكثفة للسلامة والصحة المهنية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إقامة الدورات التدريبية المكثفة، للأطباء والكيمائيين مسؤولى الصحة المهنية بالإدارات والمستشفيات ومراقبى الصحة المهنية بالمديرية والإدارات، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.
قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة إن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى، ومن اجل توافر اجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والسلامة الكيمائية، مشيرا إلى أن التدريب تم على مدار يومى 1و2 ديسمبر الجارى بالمركز الطبى الشرقى، وتضمن فريق العمل القائم بالتدريب أعضاء من أطباء ومراقبى الصحة المهنية بوزارة الصحة .
وأوضح الدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، ان موضوعات التدريب تنوعت بين التدريب على كيفية اجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشأت الصحية والغير صحية والتدريب على اعمال الصحة المهنية وكيفية التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى فى تنفيذ اجراءات الصحة المهنية .
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