صحة الغربية تعلن فحص 147688 طالبا خلال مبادرة اكتشاف وعلاج أمراض التغذية

الغربية محمد طارق

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم فحص 147688 طالبا، وذلك خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض التغذية المدرسية بمدارس المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن تلك المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائى، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة فى الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

من جانبه أوضحت الدكتورة نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية ومسئول المبادرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تهدف للوصول إلى جميع الطلاب المستهدفين بالريف والحضر، مشيراً إلى أن المستهدف حوالى 509 آلاف طالب من الصف الأول وحتى الصف الخامس الابتدائى بعدد 920 مدرسة .

وأضافت أنه تم تدريب جميع الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات، كما تم توفير جميع المستلزمات الخاصة بالمبادرة وذلك للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.