اليوم السابع
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سقوط 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بأسوان

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 02:12 م
سقوط 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بأسوان حملات أمنية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اليوم، الجمعة، من ضبط 8 عاطلين بحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 1900 جرام، و50 جرام حشيش وأقراص مخدرة و2 سلاح أبيض، وذلك خلال حملة أمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

 

 


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