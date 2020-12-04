دواء خاطئ يتسبب في نمو الشعر بغزارة في جسد 20 طفلا أسبانيا.. اعرف الحكاية

ريهام عبد الله

نبت الشعر في جميع أنحاء أجساد حوالى 20 طفلًا إسبانيًا، بعد أن تم إعطاؤهم مرممًا للشعر عن طريق الخطأ بدلا من دواء لعلاج اضطرابات المعدة. وتُظهر الصور الجلد المغطى بالشعر للأطفال الصغار الذين يعيشون فى مدينة توريلافيجا في منطقة كانتابريا الإسبانية الشمالية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

واعترف المسؤولون المحليون أن مجموعة من الأطفال أعطوا عن طريق الخطأ المينوكسيديل، وهو دواء لنمو الشعر، بدلاً من أوميبرازول، الذى يستخدم لعلاج اضطرابات المعدة.



الأطفال

تم تسليم الشراب المسمى بالخطأ إلى الصيدليات فى غرناطة وكانتابريا وفالنسيا حيث مزجه الكيميائيون فى صيغة لعلاج الارتجاع.

وأعلن والدو الأطفال الغاضبون على الملأ وتأكد لاحقًا أن 20 طفلاً قد تأثروا فى الأندلس ومجتمع فالنسيا مما دفع تحقيقًا مشابهًا للاشتباه فى ارتكاب نفس الخطأ هناك.



الشعر فى أجساد الأطفال



نمو الشعر

بعد عامين من الخطأ الطبي، اشتكت عائلات بعض الأطفال من أنه على الرغم من توقف العلاج، إلا أن الشعر يستمر فى النمو ويطالبون الآن بالتعويض.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، اكتشفت السلطات نهاية شهر يوليو من العام الماضى أن الخطأ قد وقع عندما تقدمت مجموعة من العائلات، يمثلها المحامى خافيير دياز أباريسيو، بشكوى لدى السلطات.

استغرق الأمر من السلطات شهرين لإدراك خطأ وضع العلامات وإغلاق المختبر الذى حدث فيه الخطأ واستدعاء الدواء، وتساءلت أمايا، وهي أم أصيب طفلها، محطة أنتينا 3 التلفزيونية الإسبانية العام الماضى، "لماذا يستغرق اختبار الدواء أكثر من شهرين؟"