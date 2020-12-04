تكريم المتفوقين بفصل الدمج فى سوهاج احتفالا باليوم العالمى لذوى الإعاقة.. صور

كرمت محافظة سوهاج أمس، عددا من الطلاب المتفوقين بفصل غرفة المصادر التكنولوجية بمدرسة طه حسين الابتدائية بمدينة ناصر بسوهاج، وهو أحد فصول الدمج بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف ذوى الإعاقة بالمحافظة، وأيمن تمام مدير عام الإدارة التعليمية بسوهاج، وممدوح أبو زيد مدير المدرسة، ومحمد أبو العجب مسئول ملف الإعاقة بديوان عام المحافظة.ونقل الدكتور محمد عبد الهادي تهنئة المحافظ لذوي الإعاقة عامة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لهم، وخاصة للطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة على أدائهم وتفوقهم المميز، وحثهم على مواصلة النجاح في المراحل التعليمية القادمة، والنظر نحو المستقبل، لتحقيق التفوق باستمرار وتحقيق الأهداف، وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم الغالي مصر، موجها رسالة تهنئة لأولياء الأمور الذين قدموا كل الدعم والرعاية لأبنائهم حتى توجت جهودهم بالنجاح، لافتا إلى حرص المحافظة الدائم على تكريم أبناء سوهاج المتفوقين وخاصة من ذوي الهمم، وذلك من منطلق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وإبراز تميزهم وتحفيزهم على مواصلة العمل والتفوق.وكرم المشرف العام على شؤون ذوي الإعاقة، ومدير إدارة سوهاج التعليمية 12 من طلاب ذوي الإعاقة ومنحهم شهادات التكريم، كما كرم 10 مدرسين من معلمي غرفة المصادر التكنولوجية وفصول الدمج، موجها الشكر لإدارة المدرسة على اهتمامها بالطلاب.