تفريغ 5850 طن رخام وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MILLAC التى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 93 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 5850 طن رخام بالميناء .
وأن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفه 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفه 3 سفن كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .
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