اليوم السابع
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الجمعة، 04 ديسمبر 2020 02:35 م
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تفريغ 5850 طن رخام وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 02:08 م
تفريغ 5850 طن رخام وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - ارشيفية
بورسعيد محمد فرج

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MILLAC التى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 93 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 5850 طن رخام  بالميناء .

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفه 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفه 3 سفن كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

 

 


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