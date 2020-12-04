بايدن: نحن فى طريقنا إلى شتاء مظلم.. والأمريكيون بحاجة للمساعدة

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، إن تقرير الوظائف أظهر "اقتصادًا متعثرًا"، مضيفًا: "ليس من الضرورى أن يظل على هذا النحو". كما تحدث بايدن، عن معدل البطالة طويل الأجل - بما فى ذلك الآن 2.3 مليون شخص.

وأضاف بايدن: "هذا تقرير وظائف رهيبة"، مضيفا: "نحن في طريقنا إلى شتاء مظلم جدًا قادم".

كما قال بايدن، إن الأمريكيين يحتاجون إلى المساعدة - "إنهم فى مأزق دون أى خطأ من جانبهم .. ما يحتاجون إليه، يحتاجون منا أن نفهمه، نحن فى أزمة ونحتاج إلى أن يتحرك الكونجرس ويتصرف الآن".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، إنه سيطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامات خلال أول 100 يوم له عقب توليه المنصب فى يناير، فى إشارة على أن نهجه إزاء التعامل مع وباء كورونا سيكون مختلف بشكل هائل عن نهج الرئيس ترامب.

وفى مقابلته مع شبكة سى إن إن الأمريكية، قال بايدن للمذيع جاك تابر، إن ارتداء الكمامة سيكون 100 يوم فقط وليس إلى الأبد، 100 يوم، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا (فى الإصابات).

جاءت المقابلة التى أجراها بايدن مع سى إن أن، وهى الأولى التى يظهر فيها مع نائبته كامالا هاريس منذ الفوز فى الانتخابات، فى وقت أساسى مع تشكيلهما إدارتهما وتحديد أولويات السياسة التى سنحدد عامها الأول فى البيت الأبيض.

وتأتى أيضا فى الوقت الذى وصلت فيه إصابات ووفيات كورونا فى الولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق، بينما يتجاهل ترامب اللحظة القاتمة، ويركز على مزاعمه بشان نتائج الانتخابات، بحسب ما تقول سى إن إن.