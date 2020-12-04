بايدن لـ CNN: سأطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامة أول 100 يوم بعد تنصيبى

كتبت ريم عبد الحميد

أكد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إنه سيطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامات خلال أول 100 يوم له عقب توليه المنصب فى يناير، فى إشارة على أن نهجه إزاء التعامل مع وباء كورونا سيكون مختلف بشكل هائل عن نهج الرئيس ترامب.

وفى مقابلته مع شبكة سى إن إن الأمريكية، قال بايدن للمذيع جاك تابر، إن ارتداء الكمامة سيكون 100 يوم فقط وليس إلى الأبد، 100 يوم، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا (فى الإصابات).

جاءت المقابلة التى أجراها بايدن مع سى إن أن، وهى الأولى التى يظهر فيها مع نائبته كامالا هاريس منذ الفوز فى الانتخابات، فى وقت أساسى مع تشكيلهما إدارتهما وتحديد أولويات السياسة التى سنحدد عامها الأول فى البيت الأبيض.

وتأتى أيضا فى الوقت الذى وصلت فيه إصابات ووفيات كورونا فى الولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق، بينما يتجاهل ترامب اللحظة القاتمة، ويركز على مزاعمه بشان نتائج الانتخابات، بحسب ما تقول سى إن إن.

وقال بايدن أيضا خلال المقابلة إنه سيحصل على لقاح لفيروس كورونا علنا لكى يطمئن العامة بأنه آمن، كما تعهد بالاحتفاظ بأنتونى فاوتشي، أكبر مستشار خاص بالجائحة فى البلاد، عندما يتولى السلطة الشهر القادم. وأضاف: "لقد فقد الناس الثقة فى قدرة اللقاح على النجاح".

واجتمع فاوتشي، عضو فريق العمل الحالى للتصدى لكورونا التابع للبيت الأبيض وكبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية، مع مستشارى بايدن بشأن الجائحة فى وقت سابق يوم الخميس.

وقال بايدن فى المقابلة، إنه طلب من فاوتشى البقاء كبيرا للمستشارين الطبيين، وانتقد ترامب فى بعض الأوقات إصرار فاوتشى على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة جائحة كوفيد - 1، التى أودت حتى الآن بأرواح 273 ألف أمريكي.