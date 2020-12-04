بايدن عن حضور ترامب حفل تنصيبه الشهر المقبل: ليس مهما لى بشكل شخصى

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن إنه ليس مهما له بشكل شخصى لو حضر الرئيس دونالد ترامب تنصيبه الشهر المقبل، لكنه سيكون مهما للولايات المتحدة أن تشهد انتقالا سلميا للسلطة.

وفى مقابلته مع شبكة سى إن إن، سأل المذيع جيم تابر بايدن عما إذا كان يعتقد أنه من المهم أن يحضر ترامب تنصيبه، فأجاب قائلا أنه ليس مهم له بشكل شخصى أن يحضر ترامب تنصيبه الشهر المقبل.

وقال إنه حضور ترامب تنصيبه مهم من ناحية واحدة فقط، ليس من الناحية الشخصية بل مهم لكى يثبتوا فى نهاية هذه الفوضى أنه قد حدثا انتقالا سلميا للسلطة مع وقوف الأطراف المتنافسة هناك والمصافحة والمضى قدما.

وتابع بايدن قائلا إن القرار يعود لترامب تماما، وليس له أى تداعيات شخصية بالنسبة له، لكنه يعتقد أنه من أجل البلاد.

ولم يعترف الرئيس ترامب بعد بفوز بايدن، ولايزال يقول دون أدلة أن الانتخابات شهدت احتيالا واسعا للناخبين.

وكان موقع ذا دايلى بيست قد ذكر فى وقت سابق هذا الأسبوع أن ترامب طرح لمستشاريه إمكانية إطلاق حملته للترشح للرئاسة عام 2024 خلال الأسبوع الذى يتم فيه تنصيب بايدن. بينما قال السيناتور ليندسى جراهام، حليف بايدن، إنه يعتقد أن حضور ترامب تنصيب بايدن سيكون فى صالح البلاد. وتابع قائلا إنه لو انتهى الأمر بفوز بايدن، فأعتقد ذلك، أعتقد أنه فى صالح البلاد وصالحه.



