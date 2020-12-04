الولايات المتحدة توجه فريقا عسكريا لإستونيا لمكافحة القرصنة الإلكترونية

واشنطن أ ش أ

كشفت مصادر أمريكية، عن أن واشنطن أرسلت فريقا من العسكريين المتخصصين فى مجال مكافحة القرصنة الإلكترونية إلى إستونيا لمساعدة تلك الدولة الواقعة على بحر البلطيق فى مواجهة تلك الجرائم.

من ناحية أخرى، التجأ العالم فى الأشهر الأخيرة من تفشى فيروس كورونا للعمل عن بعد بدلا من الذهاب إلى المكاتب بعد توصيات منظمة الصحة العالمية التى طلبت من جميع الدول فرض التباعد الاجتماعى والتزام الإجراءات الوقائية للحد من تفشى الفيروس، ومن اجل ذلك انعطف العالم للعمل والدراسة عبر الإنترنت لأشهر طويلة، حتى أن بعض العاملين عن بعد وجدوا فى العمل من المنزل سعادة أكبر وانتاجية مرتفعة أكثر من الجلوس خلف المكاتب، لكن ظهر مؤخرا بأن استمرارية العمل عن بعد سيؤدى إلى مشكلة اكبر من المتوقع.

يحذر خبراء إلكترونيون فى حلف شمال الأطلسى من أن التزايد فى عدد العاملين عن بعد فى كل أنحاء العالم على خلفية تفشى جائحة كوفيد-19 يضاعف من مخاطر التعرض لهجمات إلكترونية.

ويحتفظ حلف الأطلسى فى إستونيا بخليتين إلكترونيتين استحدثهما قبل أكثر من عقد فى أعقاب سلسلة من الهجمات الإلكترونية كان مصدرها روسيا المجاورة.