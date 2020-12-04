اليوم السابع
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خالد صلاح
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التحالف العربى يدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه السعودية

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 04:00 ص
التحالف العربى يدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه السعودية تركي المالكى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف
(رويترز)

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ذكر التلفزيون الرسمى السعودى أن التحالف العربى اعلن اليوم الجمعة إنه اعترض ودمر "طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة".

وذكرت وكالة الانباء السعودية في بيان، نقلا عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

 


التحالف العربى

طائرة مفخخة

ميليشيات الحوثى

السعودية

أخبار السعودية

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