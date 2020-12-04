التحالف العربى يدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه السعودية

(رويترز)

ذكر التلفزيون الرسمى السعودى أن التحالف العربى اعلن اليوم الجمعة إنه اعترض ودمر "طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة".

وذكرت وكالة الانباء السعودية في بيان، نقلا عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.