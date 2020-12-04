الأحد ..صحة المنيا تطلق حملة "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، سوف تنطلق الأحد المقبل فى مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا احلى" التى يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن هذه الحملة تأتى فى إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابى على صحة الأم والطفل ورفع وعى المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.
من جانبها أوضحت الدكتورة أسماء ماهر مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية، ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، حيث ستكون الحملة على مستوى جميع إدارات المنيا الصحية على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى من الأحد 6/12 حتى الخميس 10/12 فى مراكز سمالوط وبنى مزار ومغاغة وأبوقرقاص وديرمواس، وتبدأ المرحلة الثانية من السبت 13/12 حتى الأربعاء 17/12فى المنيا ومطاى والعدوة وملوى.
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