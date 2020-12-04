الأحد ..صحة المنيا تطلق حملة "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

المنيا_ حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، سوف تنطلق الأحد المقبل فى مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا احلى" التى يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن هذه الحملة تأتى فى إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابى على صحة الأم والطفل ورفع وعى المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

من جانبها أوضحت الدكتورة أسماء ماهر مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية، ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، حيث ستكون الحملة على مستوى جميع إدارات المنيا الصحية على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى من الأحد 6/12 حتى الخميس 10/12 فى مراكز سمالوط وبنى مزار ومغاغة وأبوقرقاص وديرمواس، وتبدأ المرحلة الثانية من السبت 13/12 حتى الأربعاء 17/12فى المنيا ومطاى والعدوة وملوى.