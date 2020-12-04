أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في دول العالم إلى 65 مليونا و315 ألفا و465 حالة، وذكرت الجامعة - وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفعت إلى مليون و508 آلاف و319 حالة .
وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها أعلى حصيلة إصابات بالفيروس والتي بلغت 14 مليونا و147 ألفا و731 حالة، تليها الهند التي بلغت حصيلة الإصابات بها 9 ملايين و571 ألفا و559 حالة، ثم البرازيل والتي يوجد بها 6 ملايين و487 ألفا و84 حالة إصابة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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