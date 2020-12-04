اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا تتجاوز 64.57 مليون والوفيات حوالى 1.5 مليون عالميا

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 07:33 ص
إصابات كورونا تتجاوز 64.57 مليون والوفيات حوالى 1.5 مليون عالميا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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 أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 64.57 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و499 ألفا و488 حالة.

 

  وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

   

 

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

 الدول والمناطق   إجمالى الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات          273482            13915357

     المتحدة                     

      الهند           138648            9534964

    البرازيل          174515            6436650

      روسيا           41607             2375546

      فرنسا           54140             2257331

     إسبانيا          46038             1675902

 المملكة المتحدة      60113             1674134

     إيطاليا          58038             1664829

    الأرجنتين         39156             1440103

    كولومبيا          37117             1334089

            

    -وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

   

   

الدول وترتيبها     عدد الوفيات       عدد الإصابات

    19 - العراق         12361             558767

     30 - المغرب        6063              368624

     31 - السعودية      5930              358102

                                 

     39 -  الأردن       2909              231237

                                 

    42 -  الإمارات       585              172751

    49 - الكويت          884              143574

        

 المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة

والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

   

 


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