إصابات كورونا تتجاوز 64.57 مليون والوفيات حوالى 1.5 مليون عالميا

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 64.57 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و499 ألفا و488 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات 273482 13915357

المتحدة

الهند 138648 9534964

البرازيل 174515 6436650

روسيا 41607 2375546

فرنسا 54140 2257331

إسبانيا 46038 1675902

المملكة المتحدة 60113 1674134

إيطاليا 58038 1664829

الأرجنتين 39156 1440103

كولومبيا 37117 1334089

-وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

19 - العراق 12361 558767

30 - المغرب 6063 368624

31 - السعودية 5930 358102

39 - الأردن 2909 231237

42 - الإمارات 585 172751

49 - الكويت 884 143574

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة

والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.