أوقاف السويس: ختام الدورة التثقيفية فى التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكترونى

السويس - فريق المحافظات

اختتمت مديرية أوقاف السويس، بقيادة الشيخ ماجد راضى فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، وبحضور الشيخ محمد فتحى مسلم، مدير الدعوة، فعاليات الدورة التثقيفية فى فن التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكترونى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال الشيخ ماجد راضى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن هذه الدورة تأتى في إطار خطة وزارة الأوقاف في نشر الوعي الرشيد للأئمة والإداريين للتعامل مع الفضاء الإلكتروني والتواصل الاجتماعي .

وحاضر في الدورة التثقيفية في فن التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني والتواصل الاجتماعي الدكتور أحمد الشيوي، مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة السويس من باب المشاركة الفعالة بين جامعة السويس ومديرية الأوقاف.

وقدم الشيخ ماجد راضي، الشكر والتقدير للدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس لمشاركته المثمرة الفعالة في ترشيد الوعي للعاملين بالأوقاف من الأئمة والإدارين في التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني والتواصل الاجتماعي سائلا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وارضًا وشعبًا وجندًا من كل مكروه وسوء.