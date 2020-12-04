اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 06:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف السويس: ختام الدورة التثقيفية فى التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكترونى

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 05:55 م
أوقاف السويس: ختام الدورة التثقيفية فى التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكترونى الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس
السويس - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت مديرية أوقاف السويس، بقيادة الشيخ ماجد راضى فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، وبحضور الشيخ محمد فتحى مسلم، مدير الدعوة، فعاليات الدورة التثقيفية فى فن التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكترونى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال الشيخ ماجد راضى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن هذه الدورة تأتى في إطار خطة وزارة الأوقاف في نشر الوعي الرشيد للأئمة والإداريين للتعامل مع الفضاء الإلكتروني والتواصل الاجتماعي .

وحاضر في الدورة التثقيفية في فن التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني والتواصل الاجتماعي الدكتور أحمد الشيوي، مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة السويس من باب المشاركة الفعالة بين جامعة السويس ومديرية الأوقاف.

وقدم الشيخ ماجد راضي، الشكر والتقدير للدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس لمشاركته المثمرة الفعالة في ترشيد الوعي للعاملين بالأوقاف من الأئمة والإدارين في التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني والتواصل الاجتماعي سائلا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وارضًا وشعبًا وجندًا من كل مكروه وسوء.

 

(1)
 

 

(2)
 

 

(3)
 

 

(4)
 

 

(5)

السويس

اخبار السويس

اوقاف السويس

وزاره الاوقاف

الفضاء الالكتروني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة