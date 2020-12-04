اليوم السابع
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الجمعة، 04 ديسمبر 2020 08:22 ص
خالد صلاح
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ألمانيا تسجل 23449 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 08:00 ص
ألمانيا تسجل 23449 إصابة جديدة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
برلين (رويترز)

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا زاد 23449 حالة ليصل الإجمالى فى البلاد إلى مليون و130 ألفا و238 حالة.

 

وسجلت ألمانيا 432 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالى إلى 18034.

 


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