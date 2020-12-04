ألمانيا تسجل 23449 إصابة جديدة بكورونا

برلين (رويترز)

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا زاد 23449 حالة ليصل الإجمالى فى البلاد إلى مليون و130 ألفا و238 حالة.

وسجلت ألمانيا 432 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالى إلى 18034.