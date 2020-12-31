اليوم السابع
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122 ألفا 402 إجمالى طلبات التصالح بمخالفات البناء فى بنى سويف

الخميس، 31 ديسمبر 2020 12:56 م
122 ألفا 402 إجمالى طلبات التصالح بمخالفات البناء فى بنى سويف الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة حتى أمس الأربعاء بلغ 122 ألفا و402 طلب، مشيراً إلى أن اليوم الخميس هو آخر موعد لتلقى الطلبات، وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء، والتى تضمنت التأكيد على أن آخر موعد لتلقى طلبات التصالح 31 ديسمبر 2020، وأنه لن يُمد العمل بالقانون فترات آخرى، لافتا إلى التسهيلات التى قدمتها المحافظة أمام المواطنين، حيث تم تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمبانى المقدم بشأنها طلبات تصالح.

وأشار المحافظ إلى توجيهاته لمسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين صباحية ومسائية وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم فى ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

ونوه المحافظ عن تكليفاته للقائمين على ملف تلقى طبات التصالح باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.


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