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يديعوت أحرونوت: مايك بنس يلغي زيارته لإسرائيل بصورة مفاجئة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 03:00 ص
يديعوت أحرونوت: مايك بنس يلغي زيارته لإسرائيل بصورة مفاجئة مايك بنس
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن زيارة، مايك يبنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي كانت مقررة ما بين 10 حتى 13 يناير المقبل، ألغيت بصورة مفاجئة.

مايك بنس
مايك بنس

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المفترض أن تقلع طائرة "بنس" إلى منطقة الشرق الأوسطفي زيارة وصفت بزيارة الوداع بتاريخ 6 يناير، وسيزور أيضا البحرين وبولندا.

 وكان من المفترض أن يصل إسرائيل مساء السبت بتاريخ 9 يناير، لكن تم إلغاء زيارته، رغم أن الحكومة الإسرائيلية والشرطة بدأوا استعداداتهم للزيارة.

ولفت إلى أن سبب إلغاء الزيارة غير معروف، وليس من الواضح أن يكون الأمر مرتبطا بالعاصفة السياسية في واشنطن، بعد رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية".

 

 

 


يديعوت أحرونوت

مايك بنس

إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

واشنطن

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