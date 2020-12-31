وكيل صحة الغربية يطمئن على توافر المستلزمات والأدوية وأسطوانات الأكسجين.. صور

الغربية مصطفى عادل

توجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية يرافقه الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات، إلى مستشفي السنطة المركزى لتفقد ماتم إنجازه من مبنى المستشفى الجديد وتوفر المستلزمات والأدوية والتزام الطاقم الطبى بالتواجد وحسن التعامل مع المرضى والاطمئنان على توفر عدد كافي من إسطوانات الأكسجين وشبكة الغازات.

وأكد على ضرورة سلامة الأجهزة، وعدم وجود أعطال كما قام بالمرور على مرضى الغسيل الكلوى، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، مشيرا إلى تفاعل ومشاركة المجتمع المدنى ورجال الأعمال لدعم الدولة فى ظل الظروف الراهنة، حيث أثنى على الطاقم الطبى للمجهود المبذول والخدمة المقدمة رغم تطوير مبنى المستشفى والعمل فى ظروف غير عادية لاستقبال المرضى والعزل بنفس الاداء المتميز.

وأشار الدكتور هشام شيحه، إلى أنه قد تم الانتهاء من عمل قاعدة تانك الأكسجين المخصص لمستشفى السنطة لنقضى تماما على مشكلة أى نقص فى الأكسجين حرصا على المواطنين.