اليوم السابع
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نتنياهو: نكافح المحاولات الإيرانية للتموضع على حدودنا الشمالية

الخميس، 31 ديسمبر 2020 07:35 م
نتنياهو: نكافح المحاولات الإيرانية للتموضع على حدودنا الشمالية نتنياهو
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تكافح المحاولات الإيرانية للتموضع على حدودنا الشمالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقبلها قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن علاقات إسرائيل مع روسيا مهمة وتساعد تل أبيب في منع إيران من التموضع في سوريا.

وفى وقت سابق، قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إننا نخلق حقبة جديدة من السلام والازدهار والأمل لمنطقتنا وشعوبنا ومستقبلنا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية".

 


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