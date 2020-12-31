اليوم السابع
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ميلانيا ترامب تودع 2020: سنتذكر أحبائنا الذين فقدناهم

الخميس، 31 ديسمبر 2020 07:49 م
ميلانيا ترامب تودع 2020: سنتذكر أحبائنا الذين فقدناهم ميلانيا ترامب
كتب هيثم سلامة

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وجهت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الشكر إلى القادة والعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء العالمى،  مشيرة أنها ستتذكر دائما الأحباء الذين فقدناهم خلال العام 2020، وهو العام الأخير لتواجدها في البيت الأبيض عقب فوز جو بايدن على ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث من المقرر تسليم السلطة في شهر يناير.

وكتبت ميلانيا ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر: "مع نهاية عام 2020 ، نتذكر أحبائنا الذى فقدناهم ونشكر قادتنا والعاملين في الخطوط الأمامية وغيرهم ممن اجتمعوا لمكافحة الوباء العالمي، صمود بلدنا قوى، أبعث بأطيب تمنياتي بعام جديد مليء بالصحة والسلام".

ميلانيا ترامب عبر تويتر
ميلانيا ترامب عبر تويتر

وكانت شاركت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، متابعيها من قبل بصورة لها وهى بجوار ترامب فى البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، لاحتفالاتهم بأعياد الميلاد الكريسماس، بعدسة أندريا هانكس.

ونشرت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية صورتها الرسمية من احتفالات عيد الميلاد، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهى بجوار زوجها ويرتدون الملابس الكلاسيكية الرسمية  10 ديسمبر الجارى.


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