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ميركل: "أوقات عصيبة" فى انتظار ألمانيا بسبب فيروس كورونا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 04:00 ص
ميركل: "أوقات عصيبة" فى انتظار ألمانيا بسبب فيروس كورونا ميركل
كتب- هاشم الفخراني

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أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة لها اليوم الخميس بمناسبة حلول العام الجديد أن أزمة فيروس كورونا "التاريخية" في المانيا سوف تمتد الى عام 2021، على الرغم من بارقة الأمل التي سيعطيها اللقاح.

ونددت ميركل بنظريات المؤامرة التي نشرها مشككون بالفيروس ليس فقط باعتبارها مزيفة وخطيرة، بل لأنها ايضا مثيرة للسخرية ووحشية تجاه أولئك الذين عانوا من الوباء.

وحذرت المستشارة الألمانية من أن "هذه الأيام وهذه الأسابيع  ستكون أوقاتا عصيبة لألمانيا، مشيرة إلى أن "هذا سيستمر لفترة طويلة".

وكانت قد سجلت ألمانيا لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا أكثر من ألف وفاة يومية الثلاثاء، حيث رصد معهد "روبرت كوخ" 1051 حالة وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة بالفيروس.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع إلى مليون و664726 إصابة.

 

 

 


ألمانيا

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

ميركل

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