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مقتل 5 جنود من الجيش السورى فى استهداف حافلة بدرعا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:59 م
مقتل 5 جنود من الجيش السورى فى استهداف حافلة بدرعا سوريا
كتب أحمد عرفة

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قتل خمسة أفراد من الجيش السورى، بينهم ضابط باستهداف حافلة كانت تقلهم في بلدة تسيل في درعا. ووفقا لموقع روسيا اليوم، ذكرت صفحة يديرها فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المدينة أن خمسة من أفراد الفرقة الرابعة بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا "بشكل مباشر بالرصاص من قبل إرهابيين مجهولين" في بلدة تسيل بريف درعا الغربي.

وفى وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السورية الأربعاء، إن 28 مواطنا قتلوا وأصيب 13 أخرين في هجوم "إرهابى" استهدف حافلة على طريق سريع رئيسي في محافظة دير الزور المتاخمة للعراق.

ولم يرد مزيد من التفاصيل بشأن الحادث، الذى وقع فى منطقة تنتشر فيها بشكل أساسي قوات الجيش السورى وفصائل مسلحة تدعمها إيران، بالقرب من مدينة تدمر التاريخية.


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