مشروع صوامع الصالحية بـ300 مليون جنيه يعيد الشرقية على عرش القمح.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

هنا على أرض محافظة الشرقية، صوامع الصالحية حلم تحقق على أرض الواقع يعد البلاد على عرش القمح مرة أخرى، ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحصول بدلاً من هدره بسبب الطرق البدائية التى كانت تتبع فى الماضى.

وأكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن الصوامع هى من ضمن المشروع القومى لإنشاء الصوامع والغلال، وتبلغ مساحتها 10 أفدنة، بعدد 18 خلية بسعة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالى 90 ألف طن وبتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليون جنيه، نفذتها شركة المقاولون العرب فى حوالى عام.



فور دخولك تجد مساحة كبيرة مخصصة لانتظار المقطورات المحملة، وممرات لإنجازات الدخول والخروج وفى الممر الشرقى يوجد ميزان بسكوت كبير يزن 100 طن، تدخل علية السيارة ليتم وزنها وهى تعتبر أهم تقنية فى جميع مراحل التخزين حتى تمكن من قراءة كمية الحبوب التى تحويها، وتحديد الكمية المطلوب إخراجها دون إهدار.

وأوضح غراب، أنها مجهزة بمجموعة سيبر سلفية وعلوية وروافع رأسية لتسهيل تداول الأقماح فعلى غربال إلكترونية والسيور، تفحص الأقماح لغربلتها من كافة أنواع الشوائب والأتربة وتحديد درجة نقوتها ونسب الرطوبة، يتم تجميعها فى خلايا أوتوماتيكيا.

و تلك الخلايا ذات الحجم الكبير، هى تعمل بنظام التشغيل الإلكتروني، من داخل غرفة تحكم، وفهى مجهزة بنظام دفع هوائى لا يسمح بإصابة القمح بالرطوبة أو التلف ويحافظ على جفاف الحبوب وجودتها طوال فترة وجوده بها.

تعد صوامع الصالحية بمنطقة قصاصين الشرق بمركز الحسينية، هى من أكبر الصوامع المنفذة فى المحافظات من حيث المساحة والسعة التخزينية بجانب انها تعمل بأحداث النظم التكنولوجية المتبعة فى تشغيل الصوامع بالدول المتقدمة، لما تميز به المحافظة فى إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي، حيث حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية فى توريد الأقماح هذا العام فوصلت نسبة التوريد إلى 670 ألف طن.

ومن خلال غرفة التحكم الآلية تجرى يوميا عمليات متابعة التخزين وقياس نسب الرطوبة، مراقبة كاملة للجودة الشاملة، وأيضا أخذ عينات لمتابعة سلامة المخزن من أى حشرات أو أمراض تصيبه.

ويأتى المشروع ضمن تنفيذ 265 مشروعا تنمويا وخدميا يجرى تنفيذه على أرض محافظة الشرقية، فى قطاعات (الأبنية التعليمية – مياه الشرب والصرف الصحى – الطرق - الإسكان – الصحة – الكهرباء – التموين – الشباب والرياضة) بتكلفة 25 مليار جنيه.