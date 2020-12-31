مستشفى الأطفال التخصصى ببنها تستقبل 12 طفلا مصابين بكورونا وتعزل طفلين

القليوبية إبراهيم سالم

كشف مصادر طبية بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها، أن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين، 12 طفلا، أثبتت الأشعة المقطعية والتحاليل إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص الطابق الثانى بالمستشفى كعزل صحى للأطفال دون الـ 15 عاما.

وكشفت المصادر، أنه تم حجز طفلين فقط حتى الآن بالمستشفى، فيما تم صرف بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لـ 10 أطفال مع عزلهم منزلياً، حيث تم تسجيل بياناتهم للتواصل والمتابعة مع ذويهم من قبل فريق المتابعة بالمستشفى مدار اليوم.

واوضحت، أن أعمار الحالات التى تم استقبالها حتى الآن تتراوح ما بين 6 شهور وعامان و5 سنوات، حتى 16 عامًا، وكان المستشفى خصص الدور الثانى كعزل لمصابى كورونا من الأطفال، كما أن الفريق الطبى بالمستشفى يعمل بكامل طاقتة لخدمة المرضى ورعايتهم.