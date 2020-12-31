محافظ جنوب سيناء يناقش آلية تطوير وميكنة خدمات المواطنين بالمحليات

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس لقاءا بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام مع رؤساء المدن بالمحافظة، وذلك بمكتبة بمدينة شرم الشيخ وجه من خلاله بالاستعداد لعرض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 2021/2022 م.

وتم إطلاع رؤساء المدن على المنظومة الالكترونية للمراكز التكنولوجية بالتعاون مع ممثلى وزارة التخطيط تحت إشراف اللواء محمد عزى المشرف على مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، وذلك لتطبيق العمل بها خلال المرحلة القادمة وشدد على سرعة إدخال البيانات فى أقصر وقت ممكن مع الالتزام بتدريب الموظفين التدريب الكافى بما لا يعوق العمل، الأمر الذى من شأنه الحفاظ على المال العام.

وأشار المحافظ إلى أنه بعد تفعيل المبادرة الذى اطلقها رئيس الجمهورية والخاصة بالتحول الرقمى جعل مصر تواكب الدول العظمى فى الأمور الإدارية الخاصة بالدولة .

كما عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صباح اليوم الخميس اجتماعه الأسبوعي مع المجموعة الاقتصادية بالمحافظة وذلك بمكتبة بمدينة شرم الشيخ.

وبحث من خلاله بعض الموضوعات الهامة والحيوية على أرض المحافظة المتعلقة بأخر موقف للخطة الاستثمارية وسرعة تنفيذ المشروعات، ودراسة بعض موضوعات الادارة العامة للشئون المالية، ومناقشة بعض موضوعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة زيارة عدد من الوزراء السابقة ونتائجها، ووضع المقترحات والمتطلبات للزيارات المستقبلية، ومتابعة موقف الادارة العامة للموارد البشرية من العمالة الواردة من التربية والتعليم.